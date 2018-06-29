Захисник збірноЇ Німеччини Жером Боатенг прокоментував провальний виступ своєї команди на чемпіонаті світу.

"Катастрофа.. Чемпіонат світу 2018 року пройшов не так, як ми очікували. Я все ще серджуся і розчарований, і в той же час мені шкода всіх фанатів, які підтримували нас на стадіоні або вдома перед телевізором, або в громадських місцях.

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Ми дійсно провалили цей турнір. Чотири роки тому ми були на вершині світу – тепер ми на дні. Таким днях в житті футболіста ніхто не позаздрить, проте це життя.

Все, що я можу сказати, це дякую нашим фанатам, які завжди підтримують нас. Ми проаналізуємо, що пішло не так, і продовжимо роботу. Я обіцяю, що ми повернемося сильнышими!" – написав Боатенг в своєму Instagram.

Нагадаємо, Німеччина вперше у своїй історії не змогла подолати груповий етап чемпіонату світу.

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