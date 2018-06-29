toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
АНГЛІЯ - БЕЛЬГІЯ Новини ЧС 2018

Боатенг: Чотири роки тому ми були на вершині світу – тепер ми на дні

11:12 337 Читать на русском
Боатенг: Чотири роки тому ми були на вершині світу – тепер ми на дні
Жером Боатенг / Getty Images

Захисник збірноЇ Німеччини Жером Боатенг прокоментував провальний виступ своєї команди на чемпіонаті світу.

"Катастрофа.. Чемпіонат світу 2018 року пройшов не так, як ми очікували. Я все ще серджуся і розчарований, і в той же час мені шкода всіх фанатів, які підтримували нас на стадіоні або вдома перед телевізором, або в громадських місцях.

Льов винен у провалі Німеччини, але справа не в Сане. Головні причини ганебного вильоту Бундестім з ЧС-2018

Ми дійсно провалили цей турнір. Чотири роки тому ми були на вершині світу – тепер ми на дні. Таким днях в житті футболіста ніхто не позаздрить, проте це життя.

Все, що я можу сказати, це дякую нашим фанатам, які завжди підтримують нас. Ми проаналізуємо, що пішло не так, і продовжимо роботу. Я обіцяю, що ми повернемося сильнышими!" – написав Боатенг в своєму Instagram.

Нагадаємо, Німеччина вперше у своїй історії не змогла подолати груповий етап чемпіонату світу.

Маріо Гомес: Німеччина заслужено вилетіла з ЧС-2018

Теги
ЧС 2018 Німеччина Жером Боатенг Жером Боатенг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
44
хв
Франція
17:00
Аргентина
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук