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Блохин надеется, что сборная Украины найдет общий язык с клубами УПЛ относительно календаря последних туров

12:40 73 Читати українською
Блохин надеется, что сборная Украины найдет общий язык с клубами УПЛ относительно календаря последних туров
Олег Блохин / Фото пресс-службы сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин поделился мнением относительно возможного изменения календаря УПЛ ради лучшей подготовки главной команды страны к Евро-2020.

"В процессе подготовки к таким ответственным турнирам, безусловно, много времени не бывает. Поэтому обеспокоенность штаба сборной вполне понятна.

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Однако, я думаю, что с клубами будет найден общий язык. Ведь это чемпионат Европы! Нечасто мы туда попадаем. В конце концов, здесь могут пересекаться интересы с двумя клубами, в которых сосредоточена основная масса сборников из УПЛ.

В мои времена по-разному было. Иногда нам шли навстречу, иногда – нет. У каждого тренера свои задачи. Нужно договариваться, правильно расставлять приоритеты и понимать, куда мы попали", – рассказал Блохин в интервью Команда№1.

Напомним, УПЛ рассматривает вариант со смещением последних туров сезона 2019/20 из-за подготовки сборной Украины к Евро-2020.

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