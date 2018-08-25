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Бланко-Лещук забил победный гол за Малагу

14:14 7 Читати українською
Бланко-Лещук забил победный гол за Малагу
Густаво Бланко-Лещук (слева) / Официальный сайт Ла Лиги

Форвард Шахтера Густаво Бланко-Лещук, который на правах аренды выступает в составе Малаги, принес победу в матче Сегунды.

В матче 2 тура испанской Сегунды Малага дома принимала Алькоркон. До 82-й минуты держалась сухая ничья, пока Густаво Бланко-Лещук, принадлежащий Шахтеру, не забил победный гол в матче.

Футболист удачно замкнул головой подачу с фланга, перекинув голкипера соперника.

Хакшабанович, который чистил бутсы Ярмоленко, перешел в Малагу

Испания. Сегунда, 2 тур

Малага – Алькоркон – 1:0

Гол: Бланко-Лещук, 82

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