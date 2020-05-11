"Футбол может поставить на место так, что потом долго будешь собираться": Яремчук хочет избежать провала Евро-2016

Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук предостерег команду от самоуверенности перед следующим Евро.

"Эта сборная Украины была на ходу и показывала хорошие матчи. Но ситуация складывалась так, что Степаненко и Ярмоленко получили травмы. Хочется, чтобы все были максимально готовы и на ходу. Тогда мы могли бы давать результат на турнире.

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Все знают, что у нас хорошая команда. В Европе о нас стали говорить. Однако футбол может однажды поставить на место так, что потом долго будешь собираться. На Евро-2016 сборная выступила неудачно, потом долго была критика. Нужно относиться ко всему последовательно и подготовить себя к серьезным матчам. Нужно прилагать усилия, чтобы пройти как можно дальше. Мечта каждого украинца – выиграть чемпионат Европы. Но нужно быть реалистом и двигаться к цели шаг за шагом", – подчеркнул Яремчук в эфире программы Великий Футбол.

Напомним, на Евро-2016 сборная Украины под руководством Михаила Фоменко заняла последнее место группы, не набрав ни одного очка и не забив ни одного мяча.

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