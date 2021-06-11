Полузащитник Гента Роман Безус был удостоен наград сразу в двух номинациях, сообщает официальная страница бельгийского клуба в Facebook.

Безус: Мой путь на Евро можно сравнить с американскими горками

30-летний украинец стал лучшим игроком месяца. Кроме того, наш футболист стал автором самого эффектного гола месяца. Нарезка шедевров Романа в ворота соперников также была представлена в клубной соцсети.

Напомним, Безус в прошлом сезоне провел за Гент 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Чрезвычайная форма, которую набрал украинец в последние два месяца, позволила ему получить вызов в национальную сборную Украины и, как следствие, попасть в финальный список "сине-желтых" на Евро-2020.

Безус видав тріумфальний фініш сезону, але поїздка на Євро буде дивом – "списаний" українець став героєм Гента