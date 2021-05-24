Гент виборов путівку в єврокубки на сезон 2021/22 завдяки неймовірному фінішу в плей-офф Ліги Жупіле. Чи не головним героєм "буйволів" у вирішальному відрізку сезону став український півзахисник Роман Безус, який, схоже, не поїде з національною командою на чемпіонат Європи.

Гент все ж зумів вдало завершити, здавалося, провальний сезон 2020/21. "Буйволи" завдяки перемозі над прямим конкурентом – Мехеленом – виграли свою групу плей-офф та зіграють у дебютному розіграші Ліги конференцій. Ще кілька місяців тому в такий розвиток подій мало хто вірив, адже все пішло не так буквально з перших турів чемпіонату. Сезон, що завершився, Гент провів під керівництвом одразу 4-х тренерів – невдачі у стартових поєдинках коштували посади Йєсу Торупу, який привів "буйволів" до звання віце-чемпіона Бельгії та кваліфікації в ЛЧ.

На зміну данцю прийшов Ласло Болоні, який більше запам'ятався конфліктами з гравцями – зокрема, форвардом збірної України Романом Яремчуком. Румун протримався лише 25 днів та 3 матчі, після чого був відправлений у відставку. Вім Де Декер за майже 3 місяці не зміг вивести команду з кризи, після чого в Гент повернувся Хейн Ванхазебрук, який свого часу вже тренував "буйволів".

Не одразу, але результати команди поступово пішли вгору. Наприкінці регулярного етапу Ліги Жупіле Гент вигриз путівку у плей-офф за місце в Лізі конференцій, в якому стартував не надто вдало. Одне очко у двох стартових турах, здавалося, поставили хрест на мріях команди про єврокубки, але в останніх турах підопічні Ванхазебрука набрали максимальні 12 очок і залишили конкурентів позаду!

Безус з голом і асистом став героєм Гента у фінальній битві за єврокубки – Яремчук травмувався в останньому матчі сезону

Одним із головних героїв фінального ривка Гента став не Роман Яремчук – найкращий бомбардир команди в сезоні. "Буйволів" доволі несподівано повів за собою Роман Безус, який впродовж останніх місяців втратив статус основного футболіста, а у зимове трансферне вікно взагалі міг залишити клуб. Як зізнався сам 30-річний українець, він дійсно отримав привабливу фінансову пропозицію з Туреччини, але не захотів змінювати клубну прописку, віддавши перевагу боротьбі за місце у складі та проживанню в місті, де адаптувалася його сім'я.

Як показав час, рішення Безуса себе повністю виправдало. Впродовж травня у 6-ти поєдинках плей-офф за Лігу конференцій Роман забив 4 м'ячі та віддав дві гольові передачі. При цьому гол та асист українець оформив у суботньому вирішальному поєдинку проти Мехелена, а всього в його активі 7 голів та 7 асистів у сезоні 2020/21. Як наслідок, Гент кваліфікувався у єврокубки, а керівництво клубу, яке ще кілька місяців тому активно намагалося продати українського хавбека, тепер готове запропонувати йому новий контракт (чинна угода розрахована ще на один рік).

Бельгійські ЗМІ та статистичні портали одностайно назвали Романа Безуса найкращим гравцем у вирішальній битві за єврокубки. Це не стало сюрпризом, адже саме українець повів команду за собою у ключовий для команди момент. Спершу уродженець Кременчука розкішним ударом головою перекинув кіпера, а згодом додав до свого активу ще й гольовий пас.

Та й загалом, останній місяць відверто вдався Роману. Півзахисник стартував асистом у грі з Мехеленом 2 травня. Далі був гол Стандарду, дубль у ворота Остенде та вже згадувані гол+пас у вирішальній грі сезону. Якщо хтось і повинен шкодувати, що сезон завершився, так це якраз Безус, який набрав відмінну форму.

Свою порцію компліментів Роман отримав як від бельгійських видань, так і від фанатів у соцмережах. Зокрема, Sporza та Nieuwsblad відзначають ренесанс українця, який співпав з відродженням Гента в цілому. Попри неймовірні та десь навіть ганебні 23 поразки в сезоні, "буйволи" все ж вирвали путівку в Лігу конференцій, відібравши мрію у Мехелена. "Безус поставив Гент на європейський шлях. Взимку він міг піти, але зараз саме він став героєм". "Чудовий Безус розпустив своїх дияволів та привів Гент у єврокубки, які здавалися недосяжними. Сезон завершився справжнім дивом для команди Ванхазебрука".

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"Людиною матчу в Мехелені став плеймейкер Роман Безус з України. Саме тоді, коли Гент опинився в ситуації "все або нічого" на авансцену вийшов він зі своїм голом. І це стосується не лише цього матчу. Містер плей-офф Безус", – написав оглядач сайту Flandersnews.

Окремої уваги заслуговує творчість одного з вболівальників Гента у Twitter. Тут будь-які слова просто зайві.

Щоправда, навіть такий фінальний спурт Романа Безуса наприкінці клубного сезону не переконав Андрія Шевченка довикликати 30-річного півзахисника бодай на збір національної команди перед чемпіонатом Європи, не кажучи вже про його включення у заявку на фінальний турнір. Не допомогла і травма Віталія Буяльського – гравця, схожого за ігровим стилем з півзахисником Гента. Та й у спарингу України з Бахрейном яскраво кинувся у вічі брак креативу в центрі поля.

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Взагалі, історія Безуса у національній команді якось не складається з самого початку. Півзахисник тоді ще полтавської Ворскли дебютував за "синьо-жовтих" у матчі-відкритті реконструйованого НСК Олімпійський – 11 листопада 2011-го проти Німеччини (3:3). Тоді Олег Блохін випустив Романа з перших хвилин, але замінив дебютанта ще до перерви. Наступного виходу на поле за національну команду довелося чекати майже рік – у 2012-му Безус отримав кілька хвилин у спарингу з Чехією.

Креативний півзахисник не зміг закріпитися в національній команді як в епоху Михайла Фоменка, так і після приходу Андрія Шевченка. У відборі на Євро-2020 Роман зіграв лише два неповні матчі, а востаннє з'являвся на поле у складі національної команди у контрольній проти Франції, яка завершилася з рахунком 1:7 – найбільша поразка в історії "синьо-жовтих". За 23 поєдинки у футболці збірної України Безус забив 5 голів, але реально важливим став лише один – у виїзному матчі проти Чорногорії в червні 2013-го (4:0). Ще двічі Роман відзначився у поєдинках із Сан-Маріно (9:0 і 8:0), а два голи хавбек забив у контрольних матчах – Молдові та Естонії.

Що ж, якщо не трапиться форс-мажору, то Безус на чемпіонат Європи не поїде навіть попри розкішні показники на фініші сезону – Андрій Шевченко і його штаб, схоже, не бачать Романа у своїх тактичних схемах. Але в такому разі у 30-річного півзахисника буде додатковий дорогоцінний час на дружину і дітей, які стали однією з причин, чому Роман відмовився покидати Гент кілька місяців тому. Відмовився, щоб стати героєм і принести команді єврокубки.

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