"Я дважды был близок к тому, чтобы сыграть на Евро, но не сложилось. Вот и сейчас все шло к тому, что пролечу мимо третьего турнира, но судьба подарила мне возможность стать участником такого праздника. Можно сказать, что попал в последний вагон.

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Мой путь на Евро, пожалуй, можно сравнить с американскими горками. В одном из матчей отборочного турнира я выходил на поле в основном составе, но были случаи, когда меня вообще не вызывали в сборную. Не увидел свою фамилию в расширенном списке и на этот раз, но в глубине души верил до последнего.

Наверное, это был неожиданный, но, в то же время, самый ожидаемый вызов в национальную команду. Причем он пришел ко мне, когда я летел в самолете на отдых в Турцию. Во время полета я подключился к сети и увидел сообщение от менеджера сборной Украины. Пришлось поменять планы – отменять отпуск. Конечно, моя семья с пониманием отнеслась к такому повороту событий. Когда тебя вызывают в главную команду страны, ты готов пожертвовать многим. В конце концов, мой случай, а не самый показательный. Знаю, что, когда Сергея Кравченко, с которым мы вместе играли в Днепре, первый раз вызвали в сборную, он... перенес собственную свадьбу", – сказал Безус в интервью Zbirna.com.

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