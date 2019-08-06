Безус поделился амбициями Гента на сезон 2019/20

Атакующий полузащитник Гента Роман Безус считает, что его команда должна соревноваться за чемпионство в новом сезоне.

"Голы украинцев в матче против Эйпена? Партнеры по клубу нас, конечно, поздравили и сказали, что украинцы были в огне, но на этом все закончилось. Я поехал домой отмечать иное событие – 35-летие совместной жизни родителей, которые сейчас у нас в гостях в Бельгии. Свои голы и посвятил папе и маме.

Голы Яремчука и Пластуна, а также дубль Безуса в видеообзоре матча Гент – Эйпен – 6:1

Для начала стоит цель – попасть в групповой раунд Лиги Европы. Пройдем АЭК из Ларнаки, выйдем на Риеку или Абердин. Все соперники прочные, но Генту под силу их преодолеть.

Пластун и Безус попали в символическую сборную 2-го тура чемпионата Бельгии

В чемпионате у нас тоже амбициозные планы. Конкретных задач никто не озвучивал, но все и так понимают, что нужно завоевать место в шестерке, а затем вступить в чемпионскую гонку. Будем стараться", – цитирует Безуса "Команда №1".