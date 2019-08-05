toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Пластун и Безус попали в символическую сборную 2-го тура чемпионата Бельгии

12:55 53 Читати українською
Пластун и Безус попали в символическую сборную 2-го тура чемпионата Бельгии
Игорь Пластун / sport.be

Игроки Гента Игорь Пластун и Роман Безус получили признание после хорошей игры против Эйпена.

Во втором туре Лиги Жупиле Гент разгромил Эйпен со счетом 6:1. Как сказал Игорь Пластун, это была маленькая украинская вечеринка, ведь он с Романом Яремчуком отличились голами, а Роман Безус вообще оформил дубль.

Голы Яремчука и Пластуна, а также дубль Безуса в видеообзоре матча Гент – Эйпен – 6:1

Удачная игра украинцев не прошла мимо внимания – Пластуна и Безуса включили в символическую сборную бельгийского чемпионата. Представительство нашей страны в топ-11 наибольшее – столько же бельгийцев.

В символическую команду тура также попали соперники Динамо – два игрока Брюгге Давид Окереке и Симон Дели. В пятницу они уничтожили Сент-Трюйден (6:0), а во вторник померяются силами с Киевом в Лиге чемпионов.

Стоит отметить наличие в числе лучших и экс-форварда Динамо Дьемерси Мбокани.

blog_ava
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов: все результаты
13:23
1339
Теги
Украинцы за рубежом Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун Гент Гент Бельгия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
37
мин
Арарат-Армения
18:00
Сабуртало
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук