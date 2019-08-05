Пластун и Безус попали в символическую сборную 2-го тура чемпионата Бельгии

Игроки Гента Игорь Пластун и Роман Безус получили признание после хорошей игры против Эйпена.

Во втором туре Лиги Жупиле Гент разгромил Эйпен со счетом 6:1. Как сказал Игорь Пластун, это была маленькая украинская вечеринка, ведь он с Романом Яремчуком отличились голами, а Роман Безус вообще оформил дубль.

Голы Яремчука и Пластуна, а также дубль Безуса в видеообзоре матча Гент – Эйпен – 6:1

Удачная игра украинцев не прошла мимо внимания – Пластуна и Безуса включили в символическую сборную бельгийского чемпионата. Представительство нашей страны в топ-11 наибольшее – столько же бельгийцев.

В символическую команду тура также попали соперники Динамо – два игрока Брюгге Давид Окереке и Симон Дели. В пятницу они уничтожили Сент-Трюйден (6:0), а во вторник померяются силами с Киевом в Лиге чемпионов.

Стоит отметить наличие в числе лучших и экс-форварда Динамо Дьемерси Мбокани.