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Безус поділився амбіціями Гента на сезон 2019/20

13:01 171 Читать на русском
Безус поділився амбіціями Гента на сезон 2019/20
Роман Безус / Гент

Атакувальний півзахисник Гента Роман Безус вважає, що його команда повинна змагатись за чемпіонство у новому сезоні.

"Голи українців у матчі проти Ейпена? Партнери по клубу нас, звичайно, привітали і сказали, що українці були у вогні, але на цьому все закінчилося. Я поїхав додому відзначати іншу подію – 35-річчя спільного життя батьків, які зараз у нас в гостях у Бельгії. Свої голи і присвятив тату та мамі.

Голи Яремчука і Пластуна та дубль Безуса у відеоогляді матчу Гент – Ейпен – 6:1

Для початку стоїть мета – потрапити в груповий раунд Ліги Європи. Пройдемо АЕК з Ларнаки, вийдемо на Рієку або Абердін. Всі суперники міцні, але Генту під силу їх здолати.

Пластун і Безус потрапили у символічну збірну 2-го туру чемпіонату Бельгії

У чемпіонаті у нас теж амбітні плани. Конкретних завдань ніхто не озвучував, але всі і так розуміють, що потрібно здобути місце в шістці, а потім вступити у чемпіонську гонку. Будемо намагатися", – цитує Безуса "Команда №1".

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Роман Безус Роман Безус Гент Гент Бельгія Українці за кордоном
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