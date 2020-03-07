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Безус и Соболь оформили ассисты и остались лидерами бельгийской лиги, Пластун спровоцировал позорное поражение Гента

7 марта 23:17 56 Читати українською
Безус и Соболь оформили ассисты и остались лидерами бельгийской лиги, Пластун спровоцировал позорное поражение Гента

Украинцы сумели проявить себя в 29 туре лиги Жупиле – Эдуард Соболь и Роман Безус отличились результативными передачами.

Бельгия. Лига Жупиле, 29 тур

Гент – Шарлеруа – 1:4

Голы: Ньянгбо, 59 – Николсон, 38, Илаймахаритра, 44 (пен), Фаль, 57, Резаи, 89 (пен)

Брюгге – Серкль Брюгге – 2:1

Голы: Ванакен, 39, Диатта, 59 – Азар, 90+1

Кортрейк – Антверпен – 0:1

Гол: Рафаэлов, 84

Брюгге уверенно идет к чемпионству – у команды Соболя 15 очков гандикапа на вершине турнирной таблицы. Сегодня лидер первенства победил в дерби Серкль Брюгге. Эдуард вышел в стартовом составе и помог Брюгге открыть счет. Украинский сборник протолкнул мяч с фланга на Ванакена, а тот точным дальним ударом поразил ворота.

Видео ассиста Соболя:

Брюгге на последних минутах вырвал победу над Генком – Соболь допустил результативную ошибку

Генк идет вторым в лиге Жупиле, а в этом туре принимал на своем поле третью команду – Шарлеруа. В основе "буйволов" традиционно появились два украинца. Пластун и Безус сыграли с первых минут, пока Яремчук продолжает восстанавливаться после травмы.

Матч складывался для Гента ужасно: два пропущенных мяча под занавес первого тайма. Второй – с пенальти, который "привез" Пластун. Голизаде на краю штрафной дезориентировал медлительного Игоря и легко его проскочил, а украинец завалил соперника на газон.

Видео "привезенного" пенальти Пластуна:

Во втором тайме счет стал разгромным, но Гент все же один гол отыграл. С помощью Безуса – Роман протолкнул мяч под удар Ньянгбо. В итоге Гент позорно влетел перед собственными болельщиками прямому конкуренту, однако сохранил второе место – 55 очков.

Видео ассиста Безуса:

Макаренко и Бацула с Кортрейком уступили Антверпену. Евгений отыграл весь матч, а Андрей отсидел весь матч на скамейке запасных. А вот Андерлехт, которому принадлежит Макаренко, разбил Зюльте-Варегем со счетом 7:0 и сохранил шансы попасть в топ-6.

До конца первого этапа в Бельгии остался один тур. Турнирная таблица на данный момент:

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Теги
Гент Гент Бельгия Украинцы за рубежом Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге
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