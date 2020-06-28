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ШАХТАР - ЗОРЯ ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА

Бездоганна Італія, "сліпий" суддя із Сирії і матч у 34-градусну спеку: Джулай – про ЧС-1990

12:00 - Читать на русском
Бездоганна Італія, "сліпий" суддя із Сирії і матч у 34-градусну спеку: Джулай – про ЧС-1990
Роберто Баджо забив Чехословаччині / Фото із відкритих джерел
Дмитро Джулай Дмитро Джулай

Український коментатор продовжує серію спогадів про матчі чемпіонату світу-1990, які прийняла Італія. Потужна доза ностальгії – гарантована!

Сьогодні у випуску – про те, як визначилися усі учасники 1/8 фіналу:

– Австрія – США – 2:1;

– Італія – Чехословаччина – 2:0;

– Бразилія – Шотландія – 1:0;

– Швеція – Коста-Ріка – 1:2;

– Югославія – ОАЕ – 4:1;

– ФРН – Колумбія – 1:1;

– Південна Корея – Уругвай – 0:1;

– Бельгія – Іспанія – 1:2;

– Англія – Єгипет – 1:0;

– Нідерланди – Ірландія – 1:1.

Слухаємо!

Останній матч Лобановського, яскрава голеада зірок Динамо і арбітр, який був стукачем спецслужб: Джулай – про ЧС-1990

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Десна – Динамо: анонс матчу УПЛ
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