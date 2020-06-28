Бездоганна Італія, "сліпий" суддя із Сирії і матч у 34-градусну спеку: Джулай – про ЧС-1990

Україна — 12:40 426
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Шахтар отримав кубок і медалі УПЛ: перше чемпіонство Коноплянки, привітання Фонсеки та Луческу – найкращі миттєвості
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Динамо запропонувало 4 млн євро за хорватського бомбардира та має серйозного конкурента, – ЗМІУкраїна — 12:14 1772
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Динамо – Шахтар: кияни ризикують втратити на Класичне одного з лідерівУкраїна — 10:41 1334
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Сетьєн втратив контроль у Барселоні – футболісти ігнорують тренера, який ризикує позбутися посадиІспанія — 10:27 2088
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