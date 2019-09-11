"Без болельщиков мы – никто", – Зинченко высоко оценил роль двенадцатого игрока в матче с Нигерией

Автор первого гола в ворота сборной Нигерии Александр Зинченко доволен тем, как команду поддерживали болельщики.

"Мой гол – своеобразный толчок! После этого трибуны нас погнали, за что им большое спасибо. Я еще раз повторюсь: без болельщиков мы – никто. И они делали все возможное, чтобы мы бежали вперед.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Счет – по игре. Нигерийцы создали нам немало проблем, и если смотреть правде в глаза, то счет на табло отражает ход игры", – поделился эмоциями Зинченко в послематчевом комментарии Футбол 1.

Напомним, что уже в октябре в матче со сборной Литвы национальная команда может досрочно оформить путевку на Евро-2020.

"Яремчук > Марадона", или "Ребята Шевченко горят в обороне как осенние листья". Реакция соцсетей на Украина – Нигерия