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"Без болельщиков мы – никто", – Зинченко высоко оценил роль двенадцатого игрока в матче с Нигерией

17:43 14 Читати українською
"Без болельщиков мы – никто", – Зинченко высоко оценил роль двенадцатого игрока в матче с Нигерией
Александр Зинченко / УАФ

Автор первого гола в ворота сборной Нигерии Александр Зинченко доволен тем, как команду поддерживали болельщики.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"Мой гол – своеобразный толчок! После этого трибуны нас погнали, за что им большое спасибо. Я еще раз повторюсь: без болельщиков мы – никто. И они делали все возможное, чтобы мы бежали вперед.

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Счет – по игре. Нигерийцы создали нам немало проблем, и если смотреть правде в глаза, то счет на табло отражает ход игры", – поделился эмоциями Зинченко в послематчевом комментарии Футбол 1.

Напомним, что уже в октябре в матче со сборной Литвы национальная команда может досрочно оформить путевку на Евро-2020.

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Теги
Александр Зинченко Александр Зинченко Нигерия Нигерия Украина - Нигерия Евро-2020 Украина Украина
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