"Без уболівальників ми – ніхто", – Зінченко високо оцінив роль дванадцятого гравця у матчі з Нігерією

Автор першого гола у ворота збірної Нігерії Олександр Зінченко задоволений тим, як команду підтримували вболівальники.

"Мій гол – своєрідний поштовх! Після цього трибуни нас погнали, за що їм велике спасибі. Я ще раз повторюся: без уболівальників ми – ніхто. І вони робили все можливе, щоб ми бігли вперед.

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Рахунок – по грі. Нігерійці створили нам чимало проблем, і якщо дивитися правді в очі, то рахунок на табло відображає хід гри", – поділився емоціями Зінченко у післяматчевому коментарі Футбол 1.

Нагадаємо, що вже у жовтні у матчі зі збірною Литви наша національна команда може достроково оформити путівку на Євро-2020.

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