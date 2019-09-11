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"Без уболівальників ми – ніхто", – Зінченко високо оцінив роль дванадцятого гравця у матчі з Нігерією

17:43 130 Читать на русском
"Без уболівальників ми – ніхто", – Зінченко високо оцінив роль дванадцятого гравця у матчі з Нігерією
Олександр Зінченко / УАФ

Автор першого гола у ворота збірної Нігерії Олександр Зінченко задоволений тим, як команду підтримували вболівальники.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"Мій гол – своєрідний поштовх! Після цього трибуни нас погнали, за що їм велике спасибі. Я ще раз повторюся: без уболівальників ми – ніхто. І вони робили все можливе, щоб ми бігли вперед.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Рахунок – по грі. Нігерійці створили нам чимало проблем, і якщо дивитися правді в очі, то рахунок на табло відображає хід гри", – поділився емоціями Зінченко у післяматчевому коментарі Футбол 1.

Нагадаємо, що вже у жовтні у матчі зі збірною Литви наша національна команда може достроково оформити путівку на Євро-2020.

"Яремчук > Марадона", або "Хлопці Шевченка горять в обороні як осіннє листя". Реакція соцмереж на Україна – Нігерія

blog_ava
Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу
00:25
28906
Теги
Олександр Зінченко Олександр Зінченко Нігерія Нігерія Україна - Нігерія Євро-2020 Україна Україна
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