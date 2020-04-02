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Бетис взял пример c Барселоны – игроки пожертвуют своей зарплатой ради работников клуба

11:50 20 Читати українською
Бетис взял пример c Барселоны – игроки пожертвуют своей зарплатой ради работников клуба
Фото ФК Бетис

Пандемия продолжает толкать людей на хорошие поступки, очередной пример с Испании.

Руководство, игроки и тренерский штаб Бетиса на время карантина будут получать на 15% меньше зарплаты, сообщает официальный сайт клуба.

Месси объявил о грандиозном уменьшении зарплат в Барселоне и "наехал" на руководство – официальное заявление

Такой шаг позволит королевскому клубу избежать сокращения персонала клуба и урезания их зарплат.

Напомним, ранее игроки Барселоны согласились компенсировать плату работников каталонского клуба за счет своих зарплат.

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Теги
коронавирус Испания Барселона Барселона Бетис Бетис
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