Бетис взял пример c Барселоны – игроки пожертвуют своей зарплатой ради работников клуба

Пандемия продолжает толкать людей на хорошие поступки, очередной пример с Испании.

Руководство, игроки и тренерский штаб Бетиса на время карантина будут получать на 15% меньше зарплаты, сообщает официальный сайт клуба.

Месси объявил о грандиозном уменьшении зарплат в Барселоне и "наехал" на руководство – официальное заявление

Такой шаг позволит королевскому клубу избежать сокращения персонала клуба и урезания их зарплат.

Напомним, ранее игроки Барселоны согласились компенсировать плату работников каталонского клуба за счет своих зарплат.

Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшують