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Пеллегрини возглавил Бетис – специалист в этом сезоне тренировал Ярмоленко

14:39 - Читати українською
Пеллегрини возглавил Бетис – специалист в этом сезоне тренировал Ярмоленко
Мануэль Пеллегрини

Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини будет работать в Примере. На него сделал ставку Бетис.

Мануэль Пеллегрини назначен новым главным тренером Бетиса. Он начнет работу с командой в следующем сезоне. Контракт рассчитан на три года – до лета 2023-го, информирует официальный сайт клуба.

Пеллегрини уже тренировал в Примере Вильярреал, Реал и Малагу. Последним местом работы "инженера" ​​был Вест Хэм, где он провел полтора сезона. В декабре 2019-го Вест Хэм уволил Пеллегрини из-за неудовлетворительных результатов – команда шла у зоны вылета.

Именно он подписывал Андрея Ярмоленко в лондонский клуб, однако не сумел полностью реализовать сильные стороны украинца.

Бетис завершает текущий сезон в нижней части турнирной таблицы Примеры, что не соответствует амбициям и возможностям популярного севильского клуба. Пеллегрини попытается вывести "вердибланкос" в еврокубки.

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