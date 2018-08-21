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Бетис близок к подписанию Рафиньи

09:55 46 Читати українською
Бетис близок к подписанию Рафиньи
Рафинья Алькантара / фото из соцсетей

Бетис ведет переговоры с агентом полузащитника Барселоны Рафинье Алькантары.

Полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара может продолжить карьеру в Бетисе, сообщает RAC1.

По информации издания, Мазина, отец и агент бразильца, сейчас находится в Севилье и ведет переговоры о трансфере игрока в андалузский клуб.

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Напомним, что вторую половину прошлого сезона Рафинья провел на правах аренды в Интере. Миланский клуб не сумел найти деньги, чтобы выкупить игрока.

Стоит заметить, что Бетис пытается подписать полузащитника сборной Украины Александра Зинченко.

Теги
Испания Барселона Барселона Трансферы Чемпионата Испании Бетис Бетис Трансферы Рафинья Рафинья
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