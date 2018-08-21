Бетис близок к подписанию Рафиньи

Бетис ведет переговоры с агентом полузащитника Барселоны Рафинье Алькантары.

Полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара может продолжить карьеру в Бетисе, сообщает RAC1.

По информации издания, Мазина, отец и агент бразильца, сейчас находится в Севилье и ведет переговоры о трансфере игрока в андалузский клуб.

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Напомним, что вторую половину прошлого сезона Рафинья провел на правах аренды в Интере. Миланский клуб не сумел найти деньги, чтобы выкупить игрока.

Стоит заметить, что Бетис пытается подписать полузащитника сборной Украины Александра Зинченко.