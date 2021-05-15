Главный тренер Львова Анатолий Бессмертный убежден, что его команда не нуждается в масштабном усилении.

"Я думаю те ребята, которые прошли борьбу за выживание, они доказали, что могут. Я думаю, глобальных изменений в команде не будет.

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Нас интересует любой качественный футболист. Если мы будем понимать, что он нам принесет пользу, то иностранец это или украинец – для нас не имеет значения. Главное, чтобы футболист приносил пользу клубу", – сказал Бессмертный в эфире Футбол NEWS.

Напомним, по итогам сезона Львов занял в турнирной таблице УПЛ восьмую строчку, набрав 29 очков. Накануне 52-летний специалист продлил соглашение с "горожанами" еще на три года.

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