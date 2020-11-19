Бесполезный камбек "оранжевых" в видеообзоре матча Польша – Нидерланды – 1:2
11:52 - Читати українською
Польша уступила Нидерландам в матче 6 тура Лиги наций. Смотрите видеообзор поединка.
завершено
Мемфис Депай 77’
77’ Мемфис Депай
Начало матча сложилось для хозяев удачно. Юзвяк пробежал чере полполя, убрал защитника и легко пробил мимо Крула. Польша долго удерживала преимущество, но концовка встречи была за Нидерландами.
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Сначала Депай четко реализовал пенальти, а на 84 минуте Вейналдум замкнул подачу с углового. 1:2 – после победы над Украиной Польша потерпела второе поражение подряд и финиширует на третьем месте. Камбек подарил "оранжевым" только второе место.
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