Начало матча сложилось для хозяев удачно. Юзвяк пробежал чере полполя, убрал защитника и легко пробил мимо Крула. Польша долго удерживала преимущество, но концовка встречи была за Нидерландами.

Нидерланды вырвали победу у Польши, которая потеряла Левандовски – соперник Украины финишировал вторым в Лиге наций

Сначала Депай четко реализовал пенальти, а на 84 минуте Вейналдум замкнул подачу с углового. 1:2 – после победы над Украиной Польша потерпела второе поражение подряд и финиширует на третьем месте. Камбек подарил "оранжевым" только второе место.