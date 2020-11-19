Початок матчу склався для господарів вдало. Юзвяк пробіг чере півполя, прибрав захисника та легко пробив повз Крула. Польща довго втримувала перевагу, але кінцівка зустрічі була за Нідерландами.

Нідерланди вирвали перемогу в Польщі, яка втратила Лєвандовскі – суперник України фінішував на другій позиції Ліги націй

Спочатку Депай чітко реалізував пенальті, а на 84 хвилині Вейналдум замкнув подачу з кутового. 1:2 – після перемоги над Україною Польща зазнала другої поразки поспіль та фінішує на третьому місці. Камбек подарував "помаранчевим" лише другу сходинку.