Марний камбек "помаранчевих" у відеоогляді матчу Польща – Нідерланди – 1:2
11:52 - Читать на русском
Польща поступилася Нідерландам у матчі 6 туру Ліги націй. Дивіться відеоогляд поєдинку.
завершено
Мемфіс Депай 77’
77’ Мемфіс Депай
Початок матчу склався для господарів вдало. Юзвяк пробіг чере півполя, прибрав захисника та легко пробив повз Крула. Польща довго втримувала перевагу, але кінцівка зустрічі була за Нідерландами.
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Спочатку Депай чітко реалізував пенальті, а на 84 хвилині Вейналдум замкнув подачу з кутового. 1:2 – після перемоги над Україною Польща зазнала другої поразки поспіль та фінішує на третьому місці. Камбек подарував "помаранчевим" лише другу сходинку.
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