Бешикташ готов продать Виду за 25 млн евро, – СМИ

Турецкий Бешикташ повесил ценник на своего защитника Домагоя Виду.

"Орлы" отклонили предложение Вест Хэма по трансферу Домагоя Виды.

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"Молотобойцы" предложили Бешикташу 22 млн евро, однако, получили отказ. По информации турецкой газеты Aksam, "орлы" готовы продать хорвата за 25 млн евро.

Президент Бешикташа Фикрет Орман сейчас находится в Лондоне, где продолжаются переговоры между клубами.

Сам Вида сообщил руководству клуба о желании покинуть Турцию и попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

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Напомним, Видой также интересуются Эвертон, Ливерпуль и Атлетико.

Отметим, экс-футболист Динамо в составе сборной Хорватии выиграл серебряные медали ЧМ-2018.