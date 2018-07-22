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Бешикташ готов продать Виду за 25 млн евро, – СМИ

12:00 21 Читати українською
Бешикташ готов продать Виду за 25 млн евро, – СМИ
Домагой Вида / соцсети

Турецкий Бешикташ повесил ценник на своего защитника Домагоя Виду.

"Орлы" отклонили предложение Вест Хэма по трансферу Домагоя Виды.

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"Молотобойцы" предложили Бешикташу 22 млн евро, однако, получили отказ. По информации турецкой газеты Aksam, "орлы" готовы продать хорвата за 25 млн евро.

Президент Бешикташа Фикрет Орман сейчас находится в Лондоне, где продолжаются переговоры между клубами.

Сам Вида сообщил руководству клуба о желании покинуть Турцию и попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

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Напомним, Видой также интересуются Эвертон, Ливерпуль и Атлетико.

Отметим, экс-футболист Динамо в составе сборной Хорватии выиграл серебряные медали ЧМ-2018.

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Домагой Вида Домагой Вида Бешикташ Бешикташ Турция Трансферы Чемпионата Англии
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