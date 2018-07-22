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Бешикташ готовий продати Віду за 25 млн євро, – ЗМІ

11:58 1247 Читать на русском
Бешикташ готовий продати Віду за 25 млн євро, – ЗМІ
Домагой Віда / соцмережі

Турецький Бешикташ повісив цінник на свого захисника Домагоя Віду.

"Орли" відхилили пропозицію Вест Хема щодо трансферу Домагоя Віди.

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"Молотобійці" запропонували Бешикташу 22 млн євро, однак, отримали відмову. За інформацією турецької газети Aksam, "орли" готові продати хорвата за 25 млн євро.

Президент Бешикташа Фікрет Орман зараз знаходиться у Лондоні, де тривають переговори між клубами.

Сам Віда повідомив керівництво клубу про бажання покинути Туреччину та спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

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Нагадаємо, Відою також цікавляться Евертон,Ліверпуль та Атлетіко.

Відзначимо, екс-футболіст Динамо у складі збірної Хорватії виграв срібні медалі ЧС-2018.

Теги
Домагой Віда Домагой Віда Бешикташ Бешикташ Туреччина Трансфери Чемпіонату Англії
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