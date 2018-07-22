Бешикташ готовий продати Віду за 25 млн євро, – ЗМІ

Турецький Бешикташ повісив цінник на свого захисника Домагоя Віду.

"Орли" відхилили пропозицію Вест Хема щодо трансферу Домагоя Віди.

ЧС-2018: Віда ледь не впав з даху автобуса під час святкування, його впіймав Субашич

"Молотобійці" запропонували Бешикташу 22 млн євро, однак, отримали відмову. За інформацією турецької газети Aksam, "орли" готові продати хорвата за 25 млн євро.

Президент Бешикташа Фікрет Орман зараз знаходиться у Лондоні, де тривають переговори між клубами.

Сам Віда повідомив керівництво клубу про бажання покинути Туреччину та спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

Віда може перейти в Атлетіко за 35 млн євро

Нагадаємо, Відою також цікавляться Евертон,Ліверпуль та Атлетіко.

Відзначимо, екс-футболіст Динамо у складі збірної Хорватії виграв срібні медалі ЧС-2018.