Бернли потребует у Ньюкасла невероятную компенсацию за Дайча

Ньюкасл придется раскошелиться для подписания тренера Бернли Шона Дайча.
Шон Дайч – один из основных кандидатов на тренерское кресло Ньюкасла, но у "сорок" могут возникнуть проблемы с подписанием специалиста.
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Дело в том, что Бернли не намерен дешево отпускать Дайча. Клуб рассчитывает получить комапенсацию в 10 млн фунтов от Ньюкасла за досрочный разрыв контракта со специалистом.
Напомним, "сороки" не смогли договориться со своим бывшим наставником Рафаэлем Бенитесом о продлении контракта.
По итогам прошлого сезона АПЛ Дайч привел Бернли на 11-ю строчку турнирной таблицы.
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