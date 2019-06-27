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Бернли потребует у Ньюкасла невероятную компенсацию за Дайча

21:06 25 Читати українською
Бернли потребует у Ньюкасла невероятную компенсацию за Дайча
Шон Дайч / Фото ФК Бернли

Ньюкасл придется раскошелиться для подписания тренера Бернли Шона Дайча.

Шон Дайч – один из основных кандидатов на тренерское кресло Ньюкасла, но у "сорок" могут возникнуть проблемы с подписанием специалиста.

Ньюкасл имеет двух претендентов на пост главного тренера – один из них работает помощником у Гвардиолы

Дело в том, что Бернли не намерен дешево отпускать Дайча. Клуб рассчитывает получить комапенсацию в 10 млн фунтов от Ньюкасла за досрочный разрыв контракта со специалистом.

Напомним, "сороки" не смогли договориться со своим бывшим наставником Рафаэлем Бенитесом о продлении контракта.

По итогам прошлого сезона АПЛ Дайч привел Бернли на 11-ю строчку турнирной таблицы.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

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Теги
Англия Бернли Бернли Шон Дайч Шон Дайч Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес Ньюкасл Ньюкасл
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