Французский форвард пропустил зимнюю подготовку своей команды, поскольку задержался на отдыхе из-за шторма, и не смог вовремя вернуться в расположение клуба. Марсело Гальярдо был разочарован таким отношением к делу Бензема и отстранил его от основы.

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Как сообщает AS, главный тренер Аль-Иттихада не выбрал француза в заявку на игру против Навбахора Наманган. Регламент позволяет клубам включать только пятерых иностранных игроков на матчи Азиатской Лиги чемпионов. Гальярдо выбрал Хегази, Канте, Фабинью, Ромаринью и Хамдаллаха. Бензема в список не включили из-за отсутствия ритма. Впрочем, отмечается, что Карим находится в хорошей форме. Скорее всего наставник решил проучить француза за нарушение дисциплины.

Напомним, что Карим Бензема перешел в Аль-Иттихад летом 2023 года. Всего нападающий сыграл за саудовский клуб в 20 матчах, в которых забил 12 голов и отдал пять ассистов.

Аль-Иттихад сыграет против Навбахора Наманган в четверг, 15 февраля. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

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