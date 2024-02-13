Бензема выбросили из заявки на международный турнир – француз расплачивается за конфликт с Гальярдо
Нападающий Аль-Итихада Карим Бензема не сыграет в 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов.
Французский форвард пропустил зимнюю подготовку своей команды, поскольку задержался на отдыхе из-за шторма, и не смог вовремя вернуться в расположение клуба. Марсело Гальярдо был разочарован таким отношением к делу Бензема и отстранил его от основы.
Бензема поссорился с Гальярдо – один из них вышел победителем
Как сообщает AS, главный тренер Аль-Иттихада не выбрал француза в заявку на игру против Навбахора Наманган. Регламент позволяет клубам включать только пятерых иностранных игроков на матчи Азиатской Лиги чемпионов. Гальярдо выбрал Хегази, Канте, Фабинью, Ромаринью и Хамдаллаха. Бензема в список не включили из-за отсутствия ритма. Впрочем, отмечается, что Карим находится в хорошей форме. Скорее всего наставник решил проучить француза за нарушение дисциплины.
Напомним, что Карим Бензема перешел в Аль-Иттихад летом 2023 года. Всего нападающий сыграл за саудовский клуб в 20 матчах, в которых забил 12 голов и отдал пять ассистов.
Аль-Иттихад сыграет против Навбахора Наманган в четверг, 15 февраля. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.
Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків