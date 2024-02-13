Французький форвард пропустив зимову підготовку своєї команди, оскільки затримався на відпочинку через шторм, і не зміг вчасно повернутися у розташування клубу. Марсело Гальярдо був розчарований таким ставленням до справи Бензема й відсторонив його від основи.

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Як повідомляє AS, головний тренер Аль-Іттіхада не обрав француза в заявку на гру проти Навбахора Наманган. Регламент дозволяє клубам включати лише п'ятьох іноземних гравців на матчі Азійської Ліги чемпіонів. Гальярдо вибрав Хегазі, Канте, Фабінью, Ромарінью та Хамдаллаха. Бензема в список не включили через відсутність ритму. Утім, зазначається, що Карім перебуває в гарній формі. Скоріш за все наставник вирішив провчити француза за порушення дисципліни.

Нагадаємо, що Карім Бензема перейшов в Аль-Іттіхад влітку 2023 року. Загалом нападник відіграв за саудівський клуб у 20 матчах, в яких забив 12 голів та віддав п'ять асистів.

Аль-Іттіхад зіграє проти Навбахора Наманган у четвер, 15 лютого. Початок матчу о 16:00 за київським часом.

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