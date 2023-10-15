"Конечно, приятно, что болельщики выбрали меня Львом матча, но самое главное, что команда победила. Считаю, что каждый сделал максимальный вклад. Если можно было бы, то эту награду надо поделить по кусочку для каждого из команды, поскольку все старались.

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Конечно, были ошибки, но играли действительно, как настоящая команда, как единая страна. Где-то чего-то не хватало, но мы боролись как единое целое, поэтому считаю, что заслуживаем этой победы. Будем готовиться дальше.

Повезло ли Судакову? Без ударов нет голов. Я ему говорил: "Очень классный гол", а он ответил: "Так и хотел". Он работает упорно, поэтому этот гол – результат его труда. Очень рад за него, пусть забивает в каждой игре, я только за.

Были такие периоды, что было трудно: после первого забитого гола и последние 10-15 минут. Македонцам было нечего терять, они давили на нас, но мы выдержали.

Караваев? Не знаю, что это было – Месси, или кто? Может, Беллингем. Когда он классно пробросил мяч, то подумал: "Дальше веди, чтобы истекло время". Он бьет, а я такой: "Куда ты бьешь?". Я думаю, что так все отреагировали. Но... Ребята сказали, что он посмотрел, что кипера нет. Это футбольный интеллект, очень классный уровень. Очень классно, что игрок, который вышел на последние минуты, отдался на максимум. Как я и говорил, это называется команда, единое целое. Даже если ты не попал в старт, ты отдаешься на полную. Только так будет успех, это и есть сборная Украины", – сказал Трубин в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, Трубин был назван "Львом матча", а статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили ему вторую самую высокую оценку среди игроков обеих команд.

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