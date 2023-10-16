"Чи знаємо ми за день до гри, хто буде основним голкіпером? Та ні, всі готуються. Перед матчами проти Італії та Англії, в яких я не грав, я, як і завжди, готувався до гри, а потім побачив рішення головного тренера.

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Якщо говоримо про попередні матчі, то перед ними допомагав Жорі, щоб він якнайкраще розім'явся перед грою і зробив свою справу, тому що ми всі розуміємо, що ми один колектив. Голкіперська конкуренція робить кращими і голкіперів, і команду.

Ми вболіваємо і переживаємо один за одного. А як в команді може бути якось інакше? Звісно, кожен хоче грати, але є рішення головного тренера – він вирішує, хто буде грати у тій чи іншій грі. Тому ті, хто не грають, мають допомогти якомога краще підготувати голкіпера і бути одним цілим, однією командою.

Чи зіграло свою роль те, що у Бенфіці я відвоював перше місце? Звісно, що коли граєш у клубі, то легше грати у збірній, тому що ти в тонусі. З одного боку, головному тренеру обирати складніше, тому що всі троє з нас грають, а коли не грають, можливо, є якісь сумніви. Тому постійна ігрова практика в клубі – це дуже важливо для збірної", – сказав Трубін у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, у матчі проти Північної Македонії Трубіна було названо "Левом матчу", а статистичні портали WhoScored та SofaScore поставили йому другу найвищу оцінку серед гравців обох команд.

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