Бенфика после Трубина подписала форварда из Серии А
13:35 - Читати українською
Бразильский нападающий Артур Кабрал продолжит карьеру в чемпионате Португалии.
Бенфика оформила два топ-трансфера за один день. Вместе с Анатолием Трубиным в Лиссабон переехал Артур Кабрал, сообщает официальный сайт "орлов".
Трубин покинул Шахтер – Бенфика объявила финансовые условия трансфера, 100 миллионов клаусулы
Фиорентина получила за своего форварда 20 миллионов евро, еще 5 млн могут поступить итальянцам в виде бонусов.
Кабрал подписал с Бенфикой контракт на 5 лет – до лета 2028-го. Лиссабонский клуб прописал клаусулу в 100 миллионов евро – все как у Трубина.
Артур призван заменить перешедшего в ПСЖ Рамуша. Европейская карьера Кабрала началась в Базеле, а за последние полтора года он забил 19 голов за Фиорентину.
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