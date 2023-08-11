Бенфика оформила два топ-трансфера за один день. Вместе с Анатолием Трубиным в Лиссабон переехал Артур Кабрал, сообщает официальный сайт "орлов".

Трубин покинул Шахтер – Бенфика объявила финансовые условия трансфера, 100 миллионов клаусулы

Фиорентина получила за своего форварда 20 миллионов евро, еще 5 млн могут поступить итальянцам в виде бонусов.

Кабрал подписал с Бенфикой контракт на 5 лет – до лета 2028-го. Лиссабонский клуб прописал клаусулу в 100 миллионов евро – все как у Трубина.

Артур призван заменить перешедшего в ПСЖ Рамуша. Европейская карьера Кабрала началась в Базеле, а за последние полтора года он забил 19 голов за Фиорентину.