Бенфіка оформила два топ-трансфери за один день. Разом з Анатолієм Трубіним у Лісабон переїхав Артур Кабрал, повідомляє офіційний сайт "орлів".

Трубін покинув Шахтар – Бенфіка оголосила фінансові умови трансферу, 100 мільйонів клаусули

Фіорентина отримала за свого форварда 20 мільйонів євро, ще 5 млн можуть надійти італійцям у вигляді бонусів.

Кабрал підписав з Бенфікою контракт на 5 років – до літа 2028-го. Лісабонський клуб прописав клаусулу в 100 мільйонів євро – все як у Трубіна.

Артур покликаний замінити Рамуша, який перейшов у ПСЖ. Європейська кар'єра Кабрала розпочалася в Базелі, а за останні півтора року він забив 19 голів за Фіорентину.