Бенфіка після Трубіна підписала форварда з Серії А
Бразильський нападник Артур Кабрал продовжить кар'єру в чемпіонаті Португалії.
Бенфіка оформила два топ-трансфери за один день. Разом з Анатолієм Трубіним у Лісабон переїхав Артур Кабрал, повідомляє офіційний сайт "орлів".
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Фіорентина отримала за свого форварда 20 мільйонів євро, ще 5 млн можуть надійти італійцям у вигляді бонусів.
Кабрал підписав з Бенфікою контракт на 5 років – до літа 2028-го. Лісабонський клуб прописав клаусулу в 100 мільйонів євро – все як у Трубіна.
Артур покликаний замінити Рамуша, який перейшов у ПСЖ. Європейська кар'єра Кабрала розпочалася в Базелі, а за останні півтора року він забив 19 голів за Фіорентину.