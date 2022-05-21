Бенфика на своем официальном сайте объявила о подписании чеха Петара Мусы, до этого выступавшего за Боавишту на правах аренды.

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Контракт согласован на 5 лет, а вот трансфер оформлен несколько хитро. По информации Transfermarkt, Боавишта выкупит Мусу за 3 млн евро из Славии, после чего Бенфика отдаст за чеха 5 млн в евровалюте.

В общем, Петар провел за Боавишту 27 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста.

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