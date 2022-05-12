Несмотря на не слишком удачный дебютный сезон в Португалии (9 голов в 42 матчах всех турниров и ни одного добытого трофея), 26-летний Яремчук не планирует менять команду. Нападающий сборной Украины настроен изменить свой статус в Бенфике.

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Роман ждет прихода Рогера Шмидта, который летом станет главным тренером "орлов". Украинец стремится убедить нового наставника в своей необходимости команде. Также нападающий хочет оправдать значительные финансовые инвестиции Бенфики, которая летом прошлого года выложила за него 17 млн ​​евро.

Пока лиссабонцы не получали никаких предложений по Яремчуку. Сам форвард тоже не собирается рассматривать какие-либо другие варианты, сообщает A Bola.

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