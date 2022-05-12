Яремчук определился с будущим в Бенфике после неудачного сезона
Форвард сборной Украины хочет продолжить выступления в лиссабонской Бенфике.
Несмотря на не слишком удачный дебютный сезон в Португалии (9 голов в 42 матчах всех турниров и ни одного добытого трофея), 26-летний Яремчук не планирует менять команду. Нападающий сборной Украины настроен изменить свой статус в Бенфике.
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Роман ждет прихода Рогера Шмидта, который летом станет главным тренером "орлов". Украинец стремится убедить нового наставника в своей необходимости команде. Также нападающий хочет оправдать значительные финансовые инвестиции Бенфики, которая летом прошлого года выложила за него 17 млн евро.
Пока лиссабонцы не получали никаких предложений по Яремчуку. Сам форвард тоже не собирается рассматривать какие-либо другие варианты, сообщает A Bola.
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