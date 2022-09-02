Вертонген в 35 лет сможет дебютировать в чемпионате своей страны. О подписании контракта с футболистом объявил Андерлехт. Соглашение рассчитано на два сезона.

Яремчук впервые объяснил, почему сменил Бенфику на Брюгге

Бельгиец еще в юном возрасте перебрался в Аякс и всю свою профессиональную карьеру провел в зарубежных клубах. Стал легендой Тоттенхэма, за который отыграл 8 лет. Два прошлых сезона выступал за Бенфику, где был одним из лидеров и капитанов команды.

Заметим, что Вертонген перебрался в Андерлехт на правах свободного агента, хотя имел соглашение с Бенфикой до лета 2023 года. Однако опытный футболист не входил в планы нового тренера "орлов" Рогера Шмидта. Как и Роман Яремчук, на переходе которого в Брюгге лиссабонцам все же удалось заработать немалые деньги.