Вертонген у 35 років нарешті зможе дебютувати у чемпіонаті своєї країни. Про підписання контракту з футболістом оголосив Андерлехт. Угода розрахована на два сезони.

Яремчук вперше пояснив, чому змінив Бенфіку на Брюгге

Бельгієць ще у юному віці перебрався в Аякс і усю свою професіональну кар'єру провів у іноземних клубах. Став легендою Тоттенхема, за який відіграв 8 років. Два минулі сезони виступав за Бенфіку, де був одним із лідерів та капітанів команди.

Зауважимо, що Вертонген перебрався в Андерлехт на правах вільного агента, хоча мав чинну угоду з Бенфікою до літа 2023 року. Однак досвідчений футболіст не входив у плани нового тренера "орлів" Рогера Шмідта. Як і Роман Яремчук, на переході якого в Брюгге лісабонцям все ж вдалося заробити чималі гроші.