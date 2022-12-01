Груповий етап чемпіонату світу добігає кінця, і поволі вимальовуються претенденти на перемогу у турнірі та різноманітних номінаціях. Гонка бомбардирів у самому розпалі, і цього разу вона обіцяє бути запеклою.

Боротьба за титул найкращого бомбардира – це "родзинка" будь-якого турніру, а тим паче – світової першості. Футбол 24 разом з HLIBNY DAR розглядає головних кандидатів на "золоту бутсу" ЧС-2022.

Кіліан Мбаппе (Франція) – 3 голи

Від зірки збірної Франції завжди очікують найвищих досягнень, і один з найкращих форвардів планети майже ніколи не підводить своїх прихильників. За відсутності володаря "Золотого м'яча" Каріма Бензема Кілі взяв на себе роль лідера атаки чемпіонів світу та справляється зі своєю роллю на "відмінно".

Якщо гол у матчі з австралійцями просто довершив розпочате партнерами побиття суперника, то перемога над Данією, яка гарантувала Франції достроковий вихід у плей-офф – заслуга молодої зірки. Дубль дозволив Мбаппе вирватися в лідери у гонці бомбардирів, і можна бути певним – він зробить усе, аби зберегти свою позицію. Зовсім скоро Войцеху Щенсни доведеться видати один найкращих матчів у житті, аби стримати хижацький хист Кіліана. Зараз на рахунку Мбаппе 3 голи, і він точно не збирається зупинятися на цій позначці.

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Коді Гакпо (Нідерланди) – 3 голи

23-річний нападник ПСВ проводить один із найкращих періодів у кар'єрі. Без сумнівів, після ЧС-2022 у чергу за ним вишикується багато грандів, і їхнє бажання мати у своєму складі талановитого бомбардира цілком зрозуміле.

Коді відзначився у кожному матчі групового етапу, і така голеадорська стабільність викликає неабиякі симпатії. Звісно, до гри Нідерландів є багато запитань, але претензій до Гакпо не може бути жодних. Це чи не єдиний футболіст у складі команди ван Гала, який стабільно виконує своє завдання. В 1/8 Нідерланди зустрінуться із США, і їх успіх дуже залежатиме від того, чи вдасться Коді зберегти свій голеадорський темп.

Маркус Рашфорд (Англія) – 3 голи

Зірка Манчестер Юнайтед розпочинав Мундіаль на лаві запасних, адже Гарет Саутгейт бачив основний склад без нього. Знущання над Іраном було настільки показовим, що наставник "левів" вирішив нічого не змінювати. І дарма – із США Англія спромоглася лише на нічию.

На щастя, Саутгейт зробив правильні висновки та поставив Маркуса на вирішальний матч проти Уельсу з перших хвилин. Рашфорд не підвів – його дубль став вагомим внеском у розгром Бейла і Ко та спокійний вихід у плей-офф з першого місця.

Неочікувано для всіх Рашфорд зумів відібрати у Кейна роль лідера атаки, який здатен вирішити долю протистояння. Зрозуміло, що в 1/8 із Сенегалом Маркус має усі шанси на вихід із перших хвилин та спробу показати, що його влучні постріли – це звичне явище, а не поодинока випадковість.

Ліонель Мессі (Аргентина) – 2 голи

Лео – завжди один з претендентів на перемогу у бомбардирській гонці, про який би турнір не йшла мова. У Катарі 7-кратний володар "Золотого м'яча" робить усе можливе, щоб втілити мрію про золотий кубок чемпіонату світу, і його наснага неабияк заряджає усю команду.

Втім, навіть Мессі не може витягувати команду самотужки, а тим паче – у битвах з найсильнішими командами світу. Його гол не дозволив здобути перемогу над саудитами, а от з Мексикою влучний постріл привів в екстаз всю Аргентину.

Нереалізований пенальті з Польщею – потужний психологічний удар, але нарешті партнери підтримали свого лідера та вирвали перемогу. Лео не доведеться переживати через промах, тож його думки будуть сконцентровані виключно на Австралії, яка активно перебирає варіанти стримання одного з найкращих гравців в істрії футболу.