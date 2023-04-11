Французский нападающий, выступающий за Монако, должен будет ответить перед испанским правосудием. Виссам Бен-Йеддер попал под санкции за уклонение от уплаты налогов во время игры за Севилью.

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Как сообщает AS, при проверке декларации было установлено, что нападающий не включил весь доход, полученный за 2017 год. Налоговая инспекция считает, что Бен-Йеддер недоплатил около 43 тысяч евро. Когда дело начали рассматривать, француз доплатил 51 тысяч евро, но на решение суда это не повлияло.

Таким образом, Виссам Бен-Йеддер получил наказание до шести месяцев и одного дня заключения, а также он должен заплатить штраф в размере 133 798,70 евро. Однако следует отметить, что французский игрок не будет отбывать реальный срок, потому что правосудие приняло "отсрочку тюремного заключения сроком на два года, при условии, что обвиняемый не совершит повторное преступление в течение периода приостановления".

Напомним, что Бен-Йеддер выступал за Севилью с 2016 по 2019 годы. За этот период он сыграл за испанский клуб 137 матчей и забил 70 голов. Летом 2019 года он присоединился к Монако.

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