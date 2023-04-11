Французький нападник, який виступає наразі за Монако, повинен буде відповісти перед іспанським правосуддям. Віссам Бен-Єддер потрапив під санкції за ухилення від сплати податків під час гри за Севілью.

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Як повідомляє AS, при перевірці декларації було встановлено, що нападник не включив весь дохід, який отримав за 2017 рік. Податкова інспекція вважає, що Бен-Єддер недоплатив близько 43 тисяч євро. Коли справу почали розглядати, француз доплатив 51 тисячу євро, але на рішення суду це не вплинуло.

Таким чином, Віссам Бен-Єддер отримав покарання до шести місяців і одного дня ув'язнення, а також він має сплатити штраф у розмірі 133 798,70 євро. Однак слід зазначити, що французький гравець не буде відбувати реальний термін, тому що правосуддя прийняло "відстрочку тюремного ув'язнення терміном на два роки, за умови, що обвинувачений не вчинить повторного злочину протягом періоду призупинення".

Нагадаємо, що Бен-Єддер виступав за Севілью з 2016 по 2019 роки. За цей період він зіграв за іспанський клуб 137 матчів та забив 70 голів. Влітку 2019 року він приєднався до Монако.

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