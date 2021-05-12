"Я не остыл к футболу. Почему не хожу на стадион? Потому что пообещал болельщикам Шахтера. Я очень болезненно пережил отъезд из Донецка. 20 в мая будет семь лет, как я уехал из Донецка. Донецк – это мой город, который я любил , люблю и всегда буду любить.

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Мы всегда находились в Донецке. Ходили на Донбасс Арену, перед игрой у меня всегда была традиция – я приходил на тренировку и общался с футболистами, отвечал на те или иные вопросы. После игры я приходил и что-то комментировал. Да, так было. В такой же ситуации оказались наши болельщики, которые не могут прийти на стадион, не видят футбол. К сожалению, сегодня в нашу жизнь вмешалась еще и пандемия.

Но я ни одного матча не пропустил. Шахтер меньше любить не стал. Сегодня Шахтер живет? Живет. Перед собой амбициозные цели ставит? Ставит. Вы, наверное, не слышали, что у Шахтера что-то случилось с финансированием или кто-то не получает зарплату, или еще что-то такое. Это же все работает? Работает.

Я не пропускал в Донецке ни одного матча. Я и сейчас не пропускаю ни одного матча, но только у телевизора. Вот у меня будет 25 лет, как я президент Шахтера. Из них 18 лет я ходил на стадион, а 7 лет – сижу у экрана телевизора. Это тоже непросто. Вы не думайте, что это легко и просто. Когда твоя команда играет, а ты не можешь прийти на стадион – это не есть хорошо.

Надеюсь, все-таки придет тот день, когда наступит мир в нашей стране, Шахтер вернется на Донбасс Арену и мы проведем там первый официальный матч с Динамо. Это будет здорово", – сказал Ахметов в интервью программе "Великий футбол".

Напомним, донецкий клуб в текущем сезоне не взял ни одного трофея: в чемпионате "горняки" отстали от Динамо на 11 очков, в Кубке Украины уступили Агробизнесу в четвертьфинале турнира, а в Лиге Европы вылетели от Ромы (5:1 по сумме двух матчей) в 1/8 финала.

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