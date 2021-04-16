"Для Каштру матч с Динамо очень важен. Ему нужно хвататься за минимальный шанс. Они были чемпионами Украины в прошлом году с рекордным отрывом.

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Сейчас могут финишировать без единого трофея. Останется он или нет после завершения сезона решит президент Шахтера Ринат Ахметов.

Вариантов, как мы слышим, много. Здесь и итальянские специалисты, и другие тренеры могут быть назначены на должность главного тренера Шахтера. Посмотрим. Важная деталь. Летом 2021 года чемпион Украины напрямую попадает в группу Лиги чемпионов. А это около 40 млн евро. Через год такого уже не будет. Чемпиону Украины необходимо будет стартовать с квалификации Лиги чемпионов. Так что на кону очень много – и престиж, и большие деньги", – сказал Белик в комментарии изданию Sportarena.

Напомним, поединок против Динамо Шахтер проведет уже в ближайшую субботу, 17 апреля. Начало встречи в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают своих оппонентов на 7 очков.

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