"Для Каштру матч з Динамо дуже важливий. Йому потрібно хапатися за мінімальний шанс. Вони були чемпіонами України минулого року з рекордним відривом.

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Зараз можуть фінішувати без єдиного трофея. Залишиться він чи ні після завершення сезону вирішить президент Шахтаря Рінат Ахметов.

Варіантів, як ми чуємо, багато. Тут і італійські фахівці, і інші тренери можуть бути призначені на посаду головного тренера Шахтаря. Подивимося. Важлива деталь. Влітку 2021 року чемпіон України напряму потрапляє у групу Ліги чемпіонів. А це близько 40 мільйонів євро. Через рік такого вже не буде. Чемпіону України необхідно буде стартувати з кваліфікації Ліги чемпіонів. Так що на кону дуже багато – і престиж, і великі гроші", – сказав Бєлік у коментарі виданню Sportarena.

Нагадаємо, поєдинок проти Динамо Шахтар проведе вже найближчої суботи, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають своїх опонентів на 7 очок.

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