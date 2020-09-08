"Наша национальная сборная показала неплохой футбол со Швейцарией. Да, были определенные нюансы и проблемы. Но это и нормально. Ведь Андрей Шевченко не мог собрать игроков около 10-ти месяцев. Конечно, результат игры в столице Испании не такой, на который мы все надеялись. как мы видим, нам есть куда расти. Как мне кажется, в игре против испанцев мы увидели нашу главную проблему – как нам выходить из-под прессинга соперника. Мы не такие хорошие в этом компоненте игры.

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Надо признать, что сборная Испании – выше уровнем, чем наша сборная. После пропущенного гола нужно было сразу перестроиться. Далеко не все получалось у нас. А вот если бы счет долго держался 0:0, то это было бы на руку нашей команде. Знаю это по себе. Когда играешь против фаворита и он долго не может забить, это его сильно нервирует.

Сегодня я не хочу сильно критиковать нашу национальную сборную. Сейчас мы проведем в группе А по две игры с немцами, испанцами и швейцарцами. А, например, в группе В соперники другого уровня – венгры, словаки, чехи. Ну, обыграли бы мы условных венгров и т.д. бы летали в облаках перед чемпионатом Европы. Но в финальной части Евро-2020 команды другого уровня, как мы знаем. Считаю, что сейчас нужно поддержать наших ребят и тренерский штаб", – цитирует Белика Sportarena.

Напомним, после двух раундов Лиги наций Украина расположилась на второй строчке, опережая немцев и швейцарцев.

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