"Наша національна збірна показала непоганий футбол зі Швейцарією. Так, були певні нюанси і проблеми. Але це і нормально. Адже Андрій Шевченко не міг зібрати гравців близько 10-ти місяців. Звичайно, результат гри в столиці Іспанії не такий, на який ми всі сподівалися. Як ми бачимо, нам є куди рости. Як мені здається, у грі проти іспанців ми побачили нашу головну проблему – як нам виходити з-під пресингу суперника. Ми не такі хороші в цьому компоненті гри.

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Треба визнати, що збірна Іспанії – вище рівнем, ніж наша збірна. Після пропущеного голу потрібно було відразу перебудуватися. Далеко не все виходило у нас. А ось якби рахунок довго тримався 0:0, то це було б на руку нашій команді. Знаю це по собі. Коли граєш проти фаворита і він довго не може забити, це його сильно нервує.

Сьогодні я не хочу сильно критикувати нашу національну збірну. Зараз ми проведемо в групі А по дві гри з німцями, іспанцями і швейцарцями. А, наприклад, в групі В суперники іншого рівня – угорці, словаки, чехи. Ну, обіграли б ми умовних угорців і так далі б літали у хмарах перед чемпіонатом Європи. Але ж у фінальній частині Євро 2020 команди іншого рівня, як ми знаємо. Вважаю, що зараз потрібно підтримати наших хлопців і тренерський штаб", – цитує Бєліка Sportarena.

Нагадаємо, після двох раундів Ліги націй Україна розташувалась на другій сходинці, випереджаючи німців та швейцарців.

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