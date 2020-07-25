Белик: Меня удивило, что Суркис проявил характер и пошел против толпы

"Конечно, это неожиданная новость. То, какой резонанс она вызвала... Весь украинский футбол от этого выиграет. Большинство болельщиков в Украине и за рубежом будет приковано к этому противостоянию. Я уже не дождусь, когда начнется следующий сезон и мы сможем за этим понаблюдать, прокомментировать и проанализировать.

"Динамо будет лучше без Суркисов, чем с ними": фанаты киевлян пойдут в оппозицию к руководству клуба из-за Луческу

Для меня не стало удивлением, что Мирча может не согласиться. Меня удивило, что Игорь Михайлович проявил характер и пошел против толпы. Я очень хотел, чтобы Луческу возглавил Динамо. Это придало бы колорита нашему первенству. Я считаю, что это правильный шаг, если взять экономическую ситуацию и то, что болельщикам надоели "динамовские сердца".

Суркиса в любом случае критиковали бы. Назначил бы кого-то из структуры Динамо? Все равно будет претензия, что все идет по кругу. Нет сегодня денег ни на Моуринью, ни на Гвардиолу. Бьелица? Это ноунейм и загадка для меня, как и тот турок Булут. Да, с назначением Луческу критика выросла, но почему сразу искать негатив? Мирча Луческу – это тот тренер, который лучше всех знает Шахтер изнутри, его слабые стороны", – сказал Белик в комментарии программе "Залишайся з футболом".

Напомним, поражение в последнем туре от Колоса (0:2) заставило президента клуба Игоря Суркиса отправить в отставку тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко и назначить на вакантную должность неожиданного кандидата – Мирчу Луческу. Новый наставник Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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