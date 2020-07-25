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Белик: Меня удивило, что Суркис проявил характер и пошел против толпы

10:42 - Читати українською
Белик: Меня удивило, что Суркис проявил характер и пошел против толпы
Мирча Луческу / Фото из открытых источников

Экс-форвард Шахтера и сборной Украины, а ныне телевизионный эксперт Алексей Белик, выразил свое восхищение решением президента Динамо назначить бывшего тренера "горняков" наставником киевлян.

"Конечно, это неожиданная новость. То, какой резонанс она вызвала... Весь украинский футбол от этого выиграет. Большинство болельщиков в Украине и за рубежом будет приковано к этому противостоянию. Я уже не дождусь, когда начнется следующий сезон и мы сможем за этим понаблюдать, прокомментировать и проанализировать.

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Для меня не стало удивлением, что Мирча может не согласиться. Меня удивило, что Игорь Михайлович проявил характер и пошел против толпы. Я очень хотел, чтобы Луческу возглавил Динамо. Это придало бы колорита нашему первенству. Я считаю, что это правильный шаг, если взять экономическую ситуацию и то, что болельщикам надоели "динамовские сердца".

Суркиса в любом случае критиковали бы. Назначил бы кого-то из структуры Динамо? Все равно будет претензия, что все идет по кругу. Нет сегодня денег ни на Моуринью, ни на Гвардиолу. Бьелица? Это ноунейм и загадка для меня, как и тот турок Булут. Да, с назначением Луческу критика выросла, но почему сразу искать негатив? Мирча Луческу – это тот тренер, который лучше всех знает Шахтер изнутри, его слабые стороны", – сказал Белик в комментарии программе "Залишайся з футболом".

Напомним, поражение в последнем туре от Колоса (0:2) заставило президента клуба Игоря Суркиса отправить в отставку тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко и назначить на вакантную должность неожиданного кандидата – Мирчу Луческу. Новый наставник Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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