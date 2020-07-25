Бєлік: Мене здивувало, що Суркіс проявив характер і пішов проти натовпу

"Звичайно, це несподівана новина. Те, який резонанс вона викликала... Весь український футбол від цього виграє. Більшість уболівальників в Україні та закордоном буде прикута до цього протистояння. Я вже не дочекаюся, коли розпочнеться наступний сезон і ми зможемо за цим поспостерігати, прокоментувати і проаналізувати.

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Для мене не стало здивуванням, що Мірча може не погодитися. Мене здивувало, що Ігор Михайлович проявив характер і пішов проти натовпу. Я дуже хотів, щоб Луческу очолив Динамо. Це додало б колориту нашій першості. Я вважаю, що це правильний крок, якщо взяти економічну ситуацію і те, що вболівальникам набридли "динамівські серця".

Суркіса в будь-якому випадку критикували б. Призначив би зі структури Динамо? Все одно буде претензія, що все йде по колу. Немає сьогодні грошей ні на Моурінью, ні на Гвардіолу. Б'єліца? Це ноунейм і загадка для мене, як і той турок Булут. Так, з призначенням Луческу критика зросла, але чому відразу шукати негатив? Мірча Луческу – це той тренер, який краще за всіх знає Шахтар зсередини, його слабкі сторони", – сказав Бєлік у коментарі програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, поразка в останньому турі від Колоса (0:2) змусила президента клубу Ігоря Суркіса відправити у відставку тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком і призначити на вакантну посаду несподіваного кандидата – Мірчу Луческу. Новий наставник Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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