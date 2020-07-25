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Бєлік: Мене здивувало, що Суркіс проявив характер і пішов проти натовпу

10:42 - Читать на русском
Бєлік: Мене здивувало, що Суркіс проявив характер і пішов проти натовпу
Мірча Луческу / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард Шахтаря і збірної України, а нині телевізійний експерт Олексій Бєлік, висловив своє захоплення рішенням президента Динамо призначити колишнього тренера "гірників" наставником киян.

"Звичайно, це несподівана новина. Те, який резонанс вона викликала... Весь український футбол від цього виграє. Більшість уболівальників в Україні та закордоном буде прикута до цього протистояння. Я вже не дочекаюся, коли розпочнеться наступний сезон і ми зможемо за цим поспостерігати, прокоментувати і проаналізувати.

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Для мене не стало здивуванням, що Мірча може не погодитися. Мене здивувало, що Ігор Михайлович проявив характер і пішов проти натовпу. Я дуже хотів, щоб Луческу очолив Динамо. Це додало б колориту нашій першості. Я вважаю, що це правильний крок, якщо взяти економічну ситуацію і те, що вболівальникам набридли "динамівські серця".

Суркіса в будь-якому випадку критикували б. Призначив би зі структури Динамо? Все одно буде претензія, що все йде по колу. Немає сьогодні грошей ні на Моурінью, ні на Гвардіолу. Б'єліца? Це ноунейм і загадка для мене, як і той турок Булут. Так, з призначенням Луческу критика зросла, але чому відразу шукати негатив? Мірча Луческу – це той тренер, який краще за всіх знає Шахтар зсередини, його слабкі сторони", – сказав Бєлік у коментарі програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, поразка в останньому турі від Колоса (0:2) змусила президента клубу Ігоря Суркіса відправити у відставку тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком і призначити на вакантну посаду несподіваного кандидата – Мірчу Луческу. Новий наставник Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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