Бьелица подтвердил свою заинтересованность в работе с Динамо

Личность Ненада Бьелицы фигурирует среди приоритетных кандидатов на пост главного тренера киевского Динамо. Говорят, он именно поэтому даже отказал Фенербахче.

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Футбол 24 получил информацию от близкого окружения Бьелицы. Там избегают конкретного ответа на вопрос о том, было ли предложение от Игоря Суркиса. Но уверяют, что работа в Динамо ему была бы интересной. "Это возможность бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов", – добавил источник.

К слову, последним местом работы 48-летнего специалиста было загребское Динамо, которое он покинул в апреле. В нынешнем сезоне хорватский гранд под руководством Бьелицы встречался с Шахтером на групповом этапе Лиги чемпионов – в двух поединках соперники не выявили сильнейшего (3:3 и 2:2).

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