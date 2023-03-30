– Крис, привет из Украины! Расскажи немного о себе.

– Я родился в Кортрейке в семье украинца и казахстанки. Отец приехал работать в Бельгию, где познакомился с будущей женой. Сейчас с нами живут дедушка с бабушкой, приехавшие из Украины.

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– Выходит, что ты Флам? (прозвище жителей Фландрии на Севере Бельгии – прим.)

–Да-да. Владею фламандским, английским, с родителями общаюсь на русском и немного знаю украинский.

– Часто бывал на Закарпатье?

– Да, я с детства навещал дедушку с бабушкой в Ужгороде. Также посещал Киев и отдыхал в Карпатах.

– У тебя есть опыт выступлений в юношеских сборных Бельгии. Знаю, что за тобой внимательно следили тренеры нашей молодежки. Никто с тобой не общался по поводу возможности играть за Украину?

– Нет. Ко мне лично не обращались. Если поступит предложение от УАФ, я открыт для диалога. Услышать, что они думают по этому поводу. Может, обо мне в Украине еще не знают. У меня все опции на руках.

Я играл за Бельгию U-16, U-17, U-18. Очень этим горжусь. Хочется и отца порадовать, если представится возможность быть заигранным за Украину, но сначала все обдумать и обсудить с менеджером, как будет лучше для меня, – сказал Равич в интервью Українському футболу.

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