"Я говорила больше на русском, английском языках, украинский помню только из школы, но сейчас, в этих условиях, конечно я понимаю, насколько это важно для меня лично, для моей семьи.

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Честно говоря, именно в Арабских Эмиратах мы очень хотим, чтобы нас видели как украинцев, потому что очень много русскоязычных здесь, и мы очень хотим выделяться. Чтобы все слышали, что мы из Украины, потому что мы этим гордимся.

Я считаю, что Андрей разговаривает лучше из нас, детям довольно тяжело, но они очень стараются. Андрей говорит исключительно на украинском языке с детьми, даже с самым молодым, чтобы прививать ему это с самого детства.

Андрей всегда со своими родителями и семьей разговаривал на украинском. Со мной на русском, а с ними – на украинском. Для него это не была проблема", – рассказала Инна в интервью Анне Ребровой.

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