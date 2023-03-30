– Крісе, вітання з України! Розкажи трохи про себе.

– Я народився у Кортрейку в родині українця та казахстанки. Батько приїхав працювати до Бельгії, де познайомився з майбутньою дружиною. Зараз з нами живуть дідусь з бабусею, які приїхали з України.

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– Виходить, що ти Флам? (прізвисько мешканців Фландрії, що на Півночі Бельгії – прим.)

– Так-так. Володію фламандською, англійською, з батьками спілкуюся російською та трохи знаю українську.

– Часто бував на Закарпатті?

– Так, я з дитинства навідував дідуся з бабусею в Ужгороді. Також відвідував Київ та відпочивав в Карпатах.

– В тебе є досвід виступів в юнацьких збірних Бельгії. Знаю, що за тобою пильно стежили тренери нашої молодіжки. Ніхто з тобою не спілкувався щодо можливості грати за Україну?

– Ні. До мене особисто не зверталися. Якщо надійде пропозиція від УАФ, я відкритий до діалогу. Почути, що вони думають щодо цього. Можливо, про мене в Україні ще не знають. У мене всі опції на руках.

Я грав за Бельгію U-16, U-17, U-18. Дуже цим пишаюся. Хочеться і батька порадувати, якщо випаде нагода бути заграним за Україну, але спочатку все обдумати та обговорити з менеджером, як буде краще для мене, – сказав Равич в інтерв'ю Українському футболу.

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