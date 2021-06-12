Бельгия противостоит России в первом туре чемпионата Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Бельгия – Россия стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Первый матч этой группы не завершился из-за трагедии с Кристианом Эриксеном.

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Стартовые составы команд

Бельгия: Куртуа – Алдервейрельд, Вертонген, Боята – Кастань, Тилеманс, Дендонкер, Т.Азар – Мертенс, Карраско – Лукаку.

Запасные: Миньйоле, Селс, Вермален, Э.Азар, Менье, Денайер, Бентеке, Шадли, Батшуайи, Троссар, Доку, Прат.

Россия: Шунин – Фернандес, Баринов, Джикия, Семенов, Жирков – Зобнин, Оздоев, Кузяев – Головин – Дзюба.

Запасные: Дюпин, Сафонов, Евгеньев, Дивеев, Караваев, Черышев, Миранчук, Жемалетдинов, Ионов, Мухин, Соболев, Заболотный.

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