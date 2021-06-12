Бельгия – Россия: анонс матча Евро-2020
Бельгия разомнется на Евро-2020 матчем против россиян. Анонс и прогноз поединка Бельгия – Россия читайте на "Футбол 24".
Золотое поколение сборной Бельгии имеет, возможно, последний шанс на большой триумф. Будет печально, если главным достижением останутся бронзовые медали предыдущего Мундиаля. Звездам уже под или за 30, дальнейший спад неизбежен. А Роберто Мартинес после 5 лет с "красными дьяволами" заинтересовано смотрит в сторону клубной работы.
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Бельгия – один из двух явных фаворитов на победу в турнире. Выход в плей-офф с первого места даже не обсуждается. У Роберто Мартинеса сыгранный состав из звезд первой величины, который редко отходит от 3-4-2-1. Ромелу Лукаку, Эден Азар, Тибо Куртуа, Кевин де Брюйне... Единственное новое лицо в сборной – талантливый вингер Ренна Жереми Доку.
Впрочем, на старте Евро-2020 "красные дьяволы" не предстанут очень мощными. Ключевые исполнители Кевин де Брюйне и Аксель Витсель не поехали на матч с Россией из-за проблем со здоровьем. Есть вопросы к готовности Эдена Азара. И хотя альтернатива неплохая (Тилеманс, Дендонкер), эти потери сильно ударят по креативному потенциалу Бельгии.
России только и остается надеяться на проблемы соперника. Шансы отобрать очки крайне малы. Домашняя арена в Санкт-Петербурге – слабый козырь. В отборе к Евро-2020 бельгийцы дважды разбили россиян с общим счетом 7:2, а еще раньше обыгрывали их в финальных частях ЧМ-2002 и ЧМ-2014. Удобный оппонент.
"Сборная" произвела фурор на домашнем Мундиале, дойдя до четвертьфинала, но сказка не имела продолжения. С тех пор были две неудачные Лиги наций во втором дивизионе, а также квалификация на чемпионат Европы с легкой группы (жребий часто улыбается восточному агрессору). Чего-то выдающегося Станислав Черчесов не показал.
Россияне не питают оптимизма относительно Евро-2020. Команда вариативная, умело переключается между защитным футболом против топов и агрессивной игрой против аутсайдеров. Есть интересные фишки с гибридной схемой, подключениями центрбеков к атакам и различными вариантами в центре поля. С физикой также все в порядке. Но класс игроков достаточно низкий. Выход в плей-офф станет успехом.
Ориентировочные составы команд
Бельгия: Куртуа – Алдервейрельд, Денайер, Вертонген – Менье, Тилеманс, Дендонкер, Т.Азар – Мертенс, Карраско – Лукаку.
Россия: Шунин – Фернандес, Баринов, Джикия, Семенов, Жирков – Зобнин, Оздоев – Головин, Ионов – Дзюба.
Слова перед матчем
Роберто Мартинес: "У нас впереди три матча за 11 дней, поэтому я думаю не только об игре с Россией, но и стараюсь подготовить команду к следующим поединкам. Первый матч часто бывает самым тяжелым, важно хорошо влиться в турнир как морально, так и физически".
Станислав Черчесов: "У Бельгии 18 футболистов играли на ЧМ-2018. Безусловно, это сильная команда. За последние несколько лет мы встречались с ними три раза – каждый матч был очень интересным. Нужно сыграть на максимум, чтобы достичь завтра успеха".
Прогноз "Футбол 24" – 3:1
Фаворит очевиден, но потери Бельгии немного подровняли шансы команд. Букмекеры не списывают Россию, давая на ее победу коэффициент около 5. Победа бельгийцев оценена в 1.75, а ничья – 3.5. "Красные дьяволы", возможно, помучаться с россиянами и пропустят один гол, однако должны добыть положительный результат.
Матч, на удивление, ожидается не очень результативным. Все-таки специалисты верят, что Россия сумеет связать ослабленных бельгийцев и избежать разгрома. Мы же считаем, что в ворота Шунина влетит три мяча. Голов больше всего ждем от Лукаку.
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