Золотое поколение сборной Бельгии имеет, возможно, последний шанс на большой триумф. Будет печально, если главным достижением останутся бронзовые медали предыдущего Мундиаля. Звездам уже под или за 30, дальнейший спад неизбежен. А Роберто Мартинес после 5 лет с "красными дьяволами" заинтересовано смотрит в сторону клубной работы.

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Бельгия – один из двух явных фаворитов на победу в турнире. Выход в плей-офф с первого места даже не обсуждается. У Роберто Мартинеса сыгранный состав из звезд первой величины, который редко отходит от 3-4-2-1. Ромелу Лукаку, Эден Азар, Тибо Куртуа, Кевин де Брюйне... Единственное новое лицо в сборной – талантливый вингер Ренна Жереми Доку.

Впрочем, на старте Евро-2020 "красные дьяволы" не предстанут очень мощными. Ключевые исполнители Кевин де Брюйне и Аксель Витсель не поехали на матч с Россией из-за проблем со здоровьем. Есть вопросы к готовности Эдена Азара. И хотя альтернатива неплохая (Тилеманс, Дендонкер), эти потери сильно ударят по креативному потенциалу Бельгии.

России только и остается надеяться на проблемы соперника. Шансы отобрать очки крайне малы. Домашняя арена в Санкт-Петербурге – слабый козырь. В отборе к Евро-2020 бельгийцы дважды разбили россиян с общим счетом 7:2, а еще раньше обыгрывали их в финальных частях ЧМ-2002 и ЧМ-2014. Удобный оппонент.

"Сборная" произвела фурор на домашнем Мундиале, дойдя до четвертьфинала, но сказка не имела продолжения. С тех пор были две неудачные Лиги наций во втором дивизионе, а также квалификация на чемпионат Европы с легкой группы (жребий часто улыбается восточному агрессору). Чего-то выдающегося Станислав Черчесов не показал.

Россияне не питают оптимизма относительно Евро-2020. Команда вариативная, умело переключается между защитным футболом против топов и агрессивной игрой против аутсайдеров. Есть интересные фишки с гибридной схемой, подключениями центрбеков к атакам и различными вариантами в центре поля. С физикой также все в порядке. Но класс игроков достаточно низкий. Выход в плей-офф станет успехом.

Ориентировочные составы команд

Бельгия: Куртуа – Алдервейрельд, Денайер, Вертонген – Менье, Тилеманс, Дендонкер, Т.Азар – Мертенс, Карраско – Лукаку.

Россия: Шунин – Фернандес, Баринов, Джикия, Семенов, Жирков – Зобнин, Оздоев – Головин, Ионов – Дзюба.

Слова перед матчем

Роберто Мартинес: "У нас впереди три матча за 11 дней, поэтому я думаю не только об игре с Россией, но и стараюсь подготовить команду к следующим поединкам. Первый матч часто бывает самым тяжелым, важно хорошо влиться в турнир как морально, так и физически".

Станислав Черчесов: "У Бельгии 18 футболистов играли на ЧМ-2018. Безусловно, это сильная команда. За последние несколько лет мы встречались с ними три раза – каждый матч был очень интересным. Нужно сыграть на максимум, чтобы достичь завтра успеха".

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Фаворит очевиден, но потери Бельгии немного подровняли шансы команд. Букмекеры не списывают Россию, давая на ее победу коэффициент около 5. Победа бельгийцев оценена в 1.75, а ничья – 3.5. "Красные дьяволы", возможно, помучаться с россиянами и пропустят один гол, однако должны добыть положительный результат.

Матч, на удивление, ожидается не очень результативным. Все-таки специалисты верят, что Россия сумеет связать ослабленных бельгийцев и избежать разгрома. Мы же считаем, что в ворота Шунина влетит три мяча. Голов больше всего ждем от Лукаку.

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