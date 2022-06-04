Относительно спокойный первый тайм прервала пушка Бергвейна. На 41-й минуте резервист Тоттенхэма мощно пробил из-за пределов штрафной, ошарашив Миньоле. Как оказалось, это были только цветочки.

Лига наций: Нидерланды нанесли болезненное фиаско Бельгии, Австрия в дебютном матче Рангника разгромила Хорватию

После перерыва Нидерланды отгрузили сопернику еще три гола – Депай оформил дубль, а Дюмфрис успешно завершил комбинацию латералей с Блиндом. Лишь в компенсированное время Бельгии удалось провести гол престижа усилиями Батшуаи, который появился на смену.