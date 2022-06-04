Неожиданное избиение "дьяволов" в видеообзоре матча Бельгия – Нидерланды – 1:4
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Бельгия разгромно уступила Нидерландам в первом туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Стевен Бергвейн 41’
Мемфис Депай 51’
Дензел Дюмфрис 61’
Мемфис Депай 66’
41’ Стевен Бергвейн
51’ Мемфис Депай
61’ Дензел Дюмфрис
66’ Мемфис Депай
Относительно спокойный первый тайм прервала пушка Бергвейна. На 41-й минуте резервист Тоттенхэма мощно пробил из-за пределов штрафной, ошарашив Миньоле. Как оказалось, это были только цветочки.
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После перерыва Нидерланды отгрузили сопернику еще три гола – Депай оформил дубль, а Дюмфрис успешно завершил комбинацию латералей с Блиндом. Лишь в компенсированное время Бельгии удалось провести гол престижа усилиями Батшуаи, который появился на смену.
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